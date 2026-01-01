TRdot.com
SEÇİLMİŞ ALAN ADI PORTFÖYÜ

Büyük fikirler,
doğru isimle
başlar.

Projenize uygun adresi portföyümüzden seçin. Beğendiğiniz alan adını inceleyin, teklifinizi doğrudan bize iletin.

Teknoloji · Finans · Oyun · Premium
yeni bir fikir.
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büyük bir başlangıç.
Kısa. Akılda kalıcı. Size ait.İyi bir marka, iyi bir isimle başlar..com   .org   .in   .games   .tr
ALAN ADI PORTFÖYÜ

Markanızın yeni adresi.

Yalnızca portföyümüze eklenen alan adları listelenir. Yeni alan adı kayıt hizmeti sunulmaz.

İYİ BİR İSİM NASIL SEÇİLİR?

Bir adres değil,
bir başlangıç seçin.

Doğru alan adı; anlatması kolay, yazması zahmetsiz ve projenizle birlikte büyüyebilen bir isimdir.

01

Kısa ve anlaşılır tutun

Söylendiğinde kolay yazılan, gereksiz karakterler içermeyen isimleri değerlendirin.

02

Fikrinize uygun uzantıyı seçin

Hedef kitlenizi ve projenizin amacını düşünerek isim ile uzantıyı birlikte değerlendirin.

03

Teklif ve transferi görüşün

Teklifinizi iletin. Fiyat ve transfer koşullarını satıcıyla netleştirdikten sonra karar verin.

ALAN ADI TEKLİFİ

Teklifiniz satıcıya iletilmek üzere kaydedilir. Gönderim satın alma veya ödeme işlemi değildir.

İletişim bilgileriniz yalnızca teklifin değerlendirilmesi için site sahibi tarafından görülür.